CONEGLIANO - Saranno i quartieri di San Giuseppe e di Ogliano, che hanno sconfitto gli altri nove nel torneo eliminatorio di ieri, a contendersi la vittoria alla partita della Dama Vivente, organizzata dall’associazione Dama Castellana, presieduta da Lara Caballini di Sassoferrato, e impadronirsi delle chiavi della città, in programma il 10 giugno prossimo in piazza Cima. Il quartiere che soccomberà subirà l’umiliazione di dover trainare il carro con i vincitori fino alla sommità della collina del Castello. Rievocando i tempi lontani della prima metà del Duecento contrassegnata da sanguinose contese tra i feudi del territorio, e in particolare la battaglia che si sarebbe svolta nel 1231 tra Trevigiani e Coneglianesi, che vinsero la contesa e si fecero portar in spalla dai perdenti, lungo la salita di Calle degli Asini o Scoti de’ Scoti fino al Castello. La Dama Vivente, che giunge alla 36 ° edizione è una delle manifestazioni più caratteristiche di Conegliano, ritorna dopo tre anni di interruzione forzata dovuta all’emergenza covid ed è pertanto particolarmente attesa. L’edizione del 2020 era stata annullata quando già era stata avviata la selezione dei figuranti che avrebbero partecipato alla manifestazione indossando costumi rinascimentali.

LA GARA