Casier. Omologato il concordato per il calzaturificio Skandia, approvato il piano di rilancio

TREVISO - Omologato il concordato preventivo in continuità diretta del Calzaturificio Skandia di Casier. Il Tribunale di Treviso ha omologato il concordato preventivo in continuità diretta della società «Calzaturificio Skandia» attiva da oltre 40 anni nella produzione di scarpe tecniche di alta qualità per primari marchi di caratura internazionale. Con un organico di circa 540 dipendenti, di cui 70 nella sede italiana e gli altri in forza agli stabilimenti delle partecipate in Serbia e in Romania, il gruppo ha raggiunto così l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio sociale, dei contratti in essere, del know how aziendale e dei posti di lavoro.