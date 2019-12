di Giuliano Pavan

TREVISO Aveva raggiunto un accordo con i proprietari per la compravendita di unnele, dopo aver ricevuto il via libera dalla banca per l'accensione di un mutuo, era convinta che l'affare fosse ormai fatto. Il sogno di avere una casa tutta sua si stava per avverare. Ma una 43enne di origini moldave, trevigiana d'azione, mai avrebbe pensato di veder sfumare in un attimo quasi tutti i suoi risparmi e ritrovarsi anche in debito con l'istituto di credito.Oltre a non avere un tetto sopra la testa. La donna ha infatti scoperto, dopo aver firmato il preliminare di acquisto versando una caparra da 50mila euro, che l'appartamento era stato pignorato per morosità dei proprietari ancora nel 2008. Circostanza portata a galla dalla banca al momento di effettuare la perizia per valutare l'immobile. Alla 43enne non è restato altro da fare che denunciare il fatto alle autorità.