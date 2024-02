Colle Umberto. Una con l'anfetamina, l'altra con un coltello a serramanico: due ragazze in auto fermate al posto di blocco

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Durante un controllo stradale domenica sera, 18 febbraio, è stata fermata un'Alfa Mito con a bordo due ragazze. Nel vano portaoggetti c'era modica quantità di anfetamina MDMA, mentre la passeggera, 23 anni, aveva un coltello a serramanico da 15 cm nascosto nel marsupio.

La conducente, di 25 anni, è stata segnalata, mentre la seconda è stata denunciata.

La sera del 19 febbraio, invece, a Crocetta, durante un controllo sulla Feltrina, il coducente 28enne di un'altra auto fermata nascondeva un etto di marijuana avvolto in una busta in plastica sotto il maglione: denunciato per spaccio. Il passeggero è stato invece segnalato come assuntore.