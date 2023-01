Incidente a Colle Umberto. Ciclista perde l'equilibrio e cade: ricoverato in ospedale per un trauma facciale

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Ciclista perde l'equilibrio e cade a terra. Ricoverato in ospedale a Conegliano con trauma facciale ed escoriazioni multiple. L'incidente è avvenuto alle 16 a Colle Umberto, in via Mescolino, all'altezza bar Girasole. L'uomo, un 49enne da Motta di Livenza, è caduto alla rotonda che incrocia via Battisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto.