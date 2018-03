Costretta a chiudere dalla crisi si reinventa con lo shopping slow

di Mauro Favaro

TREVISO - Cinque anni fa aveva chiuso i battenti dello storico negozio di abbigliamento Magazzini Favaro di Padernello. Lo aveva fatto puntando il dito contro la crisi del settore. E in particolare contro le aperture di domenica. «Ci hanno dato il colpo di grazia - ha raccontato Claudia Favaro - eravamo costretti dal mercato, nonostante la cosa non fosse sostenibile a livello economico». Ma ora lasi è rimessa in gioco con un nuovo negozio. Dandosi regole diverse da quelle dettate dai centri commerciali. «Ho sviluppato una forma di slow shopping».Alla fine del 2014 ha sistemato un rustico sempre a Padernello, a pochi metri dal vecchio capannone, dove nel frattempo ha messo radici il supermercato Alì. E qui dentro ha allestito il suo nuovo negozio di abbigliamento:. Non un semplice. Claudia ha voluto renderlo il più accogliente possibile. Ha realizzato un'area relax, uno spazio biblioteca, un angolo per le tisane e addirittura un piccolo giardino sotterraneo, curato nei minimi dettagli, dove ci si può fermare a risposare o a scambiare due chiacchiere. «Laspiega la titolare - Nel negozio lavoranoche accolgono le persone anche con caffè e tisane. Lo shopping, che resta il centro del business, è inserito in un progetto più ampio che mira a far stare bene le persone». Tra le altre cose, all'interno del negozio Claudia ha attivato pure un servizio di baby-sitter. La prima a servirsene è proprio lei condi 4 anni....