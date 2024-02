Incidente a Susegana. Ciclista investito e ucciso da un furgone, identificato il pirata della strada: è un 76enne

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Ciclista travolto e ucciso da un furgone pirata: l'uomo si è costituito, era sotto choc. Si tratta di P.F. di 76 anni residente a Sernaglia della Battaglia.

Dopo aver colpito il ciclista, l'uomo aveva dato gas al suo furgoncino ed era ripartito come se nulla fosse ma dopo poco ha chiamato le forze dell'ordine e si è messo a disposizione.

Incidente a Susegana. Ciclista investito e ucciso da un furgone pirata, trovato in un fossato. E' caccia all'investitore

L'incidente è avvenuto ieri, 31 gennaio, lungo via Mercatelli a Susegana e a perdere la vita è stato Mohammed Chahid di 65 anni di Sernaglia della Battaglia. Sul posto sono intervenuti il medico e gli infermieri del Suem 118 che però non hanno potutto far niente se non constatare il decesso di Chahid.