Ciclismo. Da Treviso, Davide Cimolai sul Giro d'Italia: «La tappa di Caorle è quella "di casa". Quella del Cansiglio "da vivere"» Videointervista

TREVISO - Davide Cimolai, big del ciclismo, presente questa mattina, 13 aprile, a Palazzo dei Trecento di Treviso, interviene anche sulla tappa del Giro d'Italia di Caorle: «Sarà la tappa di "casa" quella di Caorle è l'obiettivo perché sono un velocista e quella del Cansiglio la vivrò in maniera diversa. Sarà una giornata bella, speriamo migliore dal punto di vista climatico e non come quella del 2021. Due tappe differenti, quella di Caorle proverò a vincerla. Il cansiglio invece da vivere».

Video di Natascia Torres (Nuove Tecniche)