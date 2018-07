Parco del Sile: arrivano i chioschi con punto ristoro e bagno /Ecco dove

di Mauro Favaro

TREVISO - Passeggiare, correre o pedalare lungo la, lae lapotendo far tappa di tanto in tanto per comperare una bibita fresca, sgranocchiare uno snack o anche solo per andare al bagno. In caso di piccole rotture, poi, si potrebbe avere a portata di mano pure degli attrezzi per riparare la bici al volo. Il tutto senza dover per forza uscire dal percorso naturalistico alla ricerca di un bar o di un'officina. Fino ad oggi è stato solamente un sogno. Ma adesso le cose stanno per cambiare. Il Parco del Sile ha infatti deciso di costruire dei: saranno, da. In senso esteso. Cioè almeno da marzo a ottobre.