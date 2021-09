VEDELAGO (TREVISO) - Si sono conosciuti in chat. E la loro è diventata presto una vera storia, inframmezzata anche da incontri intimi. Una storia durata cinque anni, dal 2010 alla fine del 2015. Invece, secondo l'accusa è stata tutta un raggiro e la donna, Khoudia Sow, 32enne senegalese, deve rispondere di truffa ai danni di un ex ufficiale dell'esercito 74enne, residente nel padovano. Nel tempo gli avrebbe chiesto in prestito trentamila...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati