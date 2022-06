Cerimonia del 2 giugno in piazza della Vittoria, Mario Conte: «Negli ultimi anni essere sindaco è stata dura»

TREVISO - Cerimonia del 2 giugno in piazza della Vittoria questa mattina a Treviso. Durante il discorso di rito il sindaco Mario Conte ha voluto al suo fianco i primi cittadini della Marca e presidente della Provincia Stefano Marcon e ha sottolineato la difficoltà del ruolo che rivestono oggi: «In questi ultimi anni indossare questa fascia è stato complicato».

Presenti all cerimonia per la ricorrenza del 76° Anniversario della Festa della Repubblica numerose Autorità civili e militari. La manifestazione pubblica, organizzata dal Prefetto di Treviso Angelo Sidoti unitamente al Sindaco del capoluogo Mario Conte e dal Presidente della Provincia Stefano Marcon, ha avuto inizio alle ore 11 in Piazza della Vittoria ed ha riscosso la partecipazione di numeroso pubblico convenuto per l’occasione.

La scaletta della Cerimonia, articolatasi all’insegna della sobrietà, si è svolta con l’Onore ai Caduti, la deposizione delle Corone d’Alloro e successivamente con la lettura del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, rivolto ai Prefetti.

Tale momento è stato anche l’occasione per conferire 13 Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti in questa provincia, quale riconoscimento per il sacrificio di civili e militari che, durante la seconda guerra mondiale, vissero la drammatica esperienza della deportazione e del lavoro coatto.