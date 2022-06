Baby spacciatore beccato a Castelfranco Veneto insieme ad un cliente

CASTELFRANCO - Baby spacciatore fermato a Castelfranco Veneto. Deferito all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente, un ragazzo di 17 anni è stato trovato durante dei controlli condotti dai carabinieri di Treviso e provincia, in possesso di alcuni grammi di cocaina suddivise in dosi. Il minore è stato trovato in compagnia di un altro ragazzo che era già stato precedentemente segnalato amministrativamente come assuntore.

APPROFONDIMENTI MONTEBELLUNA Nascondevano hashish e cocaina, cercano di fuggire ai controlli... TREVISO Luoghi d'aggregazione "osservati speciali" per...

Scovato anche un cittadino alla guida con un tasso alcolemico elevato

Sempre durante i controlli dei carabinieri a Castelfranco Veneto, è stato beccato un 30enne alla guida con un tasso alcolico di 1 grammo per litro. Decisamente superiore al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e il ritiro della patente di guida.