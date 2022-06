Nascondevano hashish e cocaina, cercano di fuggire ai controlli tentando di investire i Carabinieri: fermati

MONTEBELLUNA - Avevano alcuni grammi di hashish e cocaina, beccati in due a Montebelluna. Si tratta di due cittadini, uno di origini marocchine e l'altro italiano fermati vicino al condominio Guarda per detenzione di sostanze stupefacenti. Rinvenuti e sequestrati a carico dei due alcuni grammi di hashish e cocaina sottoposti sotto sequestro. Fermati dalla pattuglia impegnata nei controlli a tappeto sui luoghi d'aggregazione del territorio trevigiano, lo straniero è stato anche deferito per resistenza a pubblico ufficiale in quanto bloccato come passeggero della macchina dove il conducente alla vista dei militari ha accellerato tentando di investire i carabinieri per fuggire. Non ci sono stati feriti.