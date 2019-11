Edicolante trovato morto nel bagno del suo negozio: era chiuso da 2 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCO (TREVISO) - È stato trovato morto nel bagno della sua edicola e ricevitoria, in via Monfenera, Daniele Marcello, 69 anni, commerciante molto conosciuto in centro a Castelfranco. Separato e con un figlio, viveva da solo nella sua casa di via San Pio X. La notizia ha fatto in breve il giro del centro storico castellano e soprattutto della zona dove Daniele da anni gestiva il suo negozio che ultimamente aveva messo in vendita. «Qui era un punto di riferimento anche se ultimamente gli affari non andavano bene come...