CASALE SUL SILE (TREVISO) – Sette famiglie isolate da giovedì sera. Costrette a usare la barca per raggiungere la strada e, da lì, le auto parcheggiate prima della piena del Sile. Per andare a scuola, per andare a lavorare, per fare la spesa. Serve sempre la barca. È quanto succede in via Saccon, a Lughignano, frazione di Casale sul Sile, dopo le piogge torrenziali di giovedì sera che hanno messo in ginocchio la Marca. A raccontarlo, mentre rema per riportare a casa la sua nipotina appena uscita da scuola, è Claudio Pin. «Abitiamo in via Saccon da tre generazioni. C’era mio bisnonno, poi mio nonno e ora io con la mia famiglia, moglie e due figlie. Ci sono anche i nipotini. La nostra è una vita condivisa col fiume. Alle volte è placido, alle volte si arrabbia. Ma un diluvio come quello della notte scorsa non l’avevamo mai visto» esordisce. Pensionato, dopo una vita di lavoro, si gode il giardino, l’orto e le galline. Ma quando il Sile esonda non può uscire in auto. Deve prendere il remo, salire sulla barca e raggiungere la riva, dalla parte asciutta di via Saccon, proprio all’imbocco con la chiesa.

LA RICHIESTA

«Eppure, basterebbe così poco per evitare che la strada d’accesso a sette abitazioni non vada sotto acqua. Basterebbe alzarla di mezzo metro. Ma il Parco Sile non rilascia il permesso e il Comune non può fare i lavori. Così, dobbiamo usare la barca. E una volta che il fiume si ritira, dobbiamo pulire il fango e il limo che rimane sul vialetto d’accesso e su tutta la stradina» dice Pin. Gli fa eco Umberto Villalta, suo genero: «Sono torinese, mi sono innamorato di questo posto. Ci vivo ormai da 40 anni e mi sono abituato al fiume, che è di pianura e cresce lentamente dandoci il tempo di portare in salvo le attrezzature che altrimenti finirebbero sotto. Come le tre tonnellate di pellet che abbiamo spostato la notte scorsa».

COSA NON VA

Interviene Pin, che racconta il fiume come se parlasse di un vecchio amico. Ci è cresciuto insieme, ha imparato a nuotare gettandosi nella sue acque quando era piccolo, ha capito quando pescare e cosa pescare. «Non faccio mai nulla senza consultarlo. Lo guardo la mattina e lo saluto la sera. So quando crescerà e so quando diventa pericoloso. Ma non lo temo». Quello che teme è, invece, l’incuria. «La nostra strada va sotto prima che il Sile esondi. Vuol dire, che i fossati non sono puliti e che gli scarichi del paese finiscono nella zona più bassa, cioè la nostra. Così proprio non va».