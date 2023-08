CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - In Consiglio comunale si liberano tre posti, a seguito delle dimissioni del consigliere Matteo Zanellato e della nomina ad assessori di Mary Pavin ed Elisabetta Peron. Sarebbe dovuta entrare in pista Chiara Fraccaro, la prima nella lista dei non eletti, che invece ha detto: «No, grazie». Il suo non è un problema di cattivi rapporti con il sindaco Stefano Marcon ma piuttosto di una disaffezione per la politica, con la quale ha avuto a che fare per diversi anni.



LA SPIEGAZIONE

«A seguito delle recenti modificazioni operate nella giunta comunale e delle dimissioni di un consigliere, avrei avuto la possibilità di entrare nel Consiglio in quanto la prima nella lista dei non eletti alle ultime elezioni spiega Chiara Fraccaro, trentatreenne originaria di Castelfranco ma residente a Vallà di Riese Ho però deciso di rifiutare questa opportunità e di prendere le distanze dall'ambiente politico, con il quale ho avuto a che fare per circa un decennio come responsabile della Lega Giovani di Treviso e come militante e tesserata con il partito leghista». Quello che traspare dalle sue riflessioni affidate anche ad un post su Facebook è una grande amarezza nei confronti del mondo della politica, dei suoi protagonisti e del loro modus operandi. «Da qualche tempo non milito più nel partito leghista, sono anni che non condivido più la linea politica e che non mi sento rappresentata. Ho trascorso quasi un decennio ad impegnarmi per portare avanti gli ideali di questo partito continua Fraccaro Come responsabile della Lega Giovani di Treviso, ho continuato a lottare per la correttezza. Ma alcuni della "vecchia guardia", anziché vedere noi giovani come una risorsa, hanno preso a considerarci come una minaccia. A Treviso si era creato un gruppo di quasi un centinaio di giovani, ma di questi oggi una buona parte ha gettato la spugna: dopo un po', ci si stanca anche di combattere contro i mulini a vento. Mancano troppo spesso serietà, qualità, lealtà, dignità e professionalità. Troppi politici si riempiono la bocca di parole pro-giovani senza poi fare nulla per loro».



IL FUTURO

Una volta presentatasi la possibilità di entrare in consiglio comunale, Fraccaro ha quindi rifiutato per tornare a concentrarsi appieno sulla sua attività di wedding planner. «Prenderò per un po' le distanze dalla politica e mi dedicherò al cento per cento sulla mia attività di organizzazione di matrimoni ed eventi, che gestisco da otto anni conclude Fraccaro La decisione di non entrare in politica a Castelfranco è stata per me una svolta positiva, nonostante non ci siano affatto dissapori fra me e il sindaco Marcon o gli altri consiglieri e assessori. Al mio posto subentra il consigliere Andrea di Ascenzo, al quale auguro sinceramente un buon lavoro».