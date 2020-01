Parcheggiano la Bmw in stazione, tornano e la trovano distrutta Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO (TREVISO) - «Papà ci hanno distrutto l'auto». Un inizio d'anno amaro quello della famiglia Bresolin che l'1 gennaio ha trovato la propria Bmw lasciata nel parcheggio della stazione dei treni completamente distrutta con cristalli e specchietto retrovisore sinistro rotti, senza i copri cerchi e con le aste dell'indicatore di direzione e dei tergicristalli divelte. Di ritorno da una festa è stata la figlia 23enne di Gianni Bresolin a chiamarlo e ad avvisarlo di quanto era accaduto alla loro automobile. La ragazza l'aveva regolarmente parcheggiata negli stalli bianchi del parcheggio della stazione intorno alle 18.30 del 31 dicembre. Poi, aveva preso il treno per raggiungere gli amici e trascorrere l'ultimo giorno dell'anno in compagnia, fermandosi da loro per la notte.L'auto è rimasta in sosta nel parcheggio della stazione per circa 24 ore e quando la 23enne è tornata a prenderla ha immediatamente chiamato il papà e le forze dell'ordine. «Quando sono arrivato ho visto la macchina completamente distrutta, l'hanno presa a sassate afferma Gianni Bresolin Dentro l'auto e anche fuori c'erano delle piume, come se nel compiere l'atto, al vandalo si fosse rotto il giaccone. Secondo me sono stati dei gruppi di ragazzi che si sono divertiti a danneggiare le automobili nella notte di Capodanno anche se non capisco che tipo di divertimento ci sia e nemmeno come i genitori, vedendoli tornare a casa con la giacca rotta, non si siano posti delle domande». Oltre al danno sul mezzo, i vandali hanno portato via anche qualche monetina, il navigatore della Garmin e il telecomando che serve per aprire e chiudere cancello e portone del garage dell'abitazione dei Bresolin. Ora la paura della famiglia è anche quella che i vandali possano tramite il navigatore risalire all'indirizzo della loro abitazione ed utilizzare il telecomando per entrarvi.«Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri» afferma Bresolin. Due sono state le denunce ai carabinieri per danneggiamento nel parcheggio della stazione nella notte del 31 dicembre. Bresolin ha anche inviato una mail al sindaco Stefano Marcon dove ha segnalato il problema. E ha chiesto: «Installate un sistema di videosorveglianza nel parcheggio della stazione per scoraggiare futuri atti vandalici. È il caso che l'amministrazione si attivi per garantire la sicurezza nei parcheggi pubblici. In stazione le uniche telecamere si trovano all'ingresso ma non nel parcheggio». La Bmw dei Bresolin non era assicurata per atti vandalici e, stando ad un primo preventivo della carrozzeria, per sistemarla serviranno 3mila euro. «Non credevo servisse fare un'assicurazione per atti vandalici per una cittadina come la nostra, mi sembra assurdo che possano succedere fatti simili» conclude Bresolin.