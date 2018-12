di Paolo Calia

TREVISO - Conti in ordine, trasparenza, riduzione dei compensi destinati agli amministratori, “no” a ogni ipotesi di fusione che abbia anche lontanamente le sembianze di una sorta di salvataggio per chi è sull’orlo del baratro. Luigi Garofalo, nuovo presidente di Fondazione Cassamarca, riparte da qui. Trevigiano doc, 62 anni, avvocato con studio nel cuore del centro storico, docente universitario a Padova: questo l’identikit del successore di Dino De Poli, per 26 anni di seguito sovrano assoluto di Ca’...