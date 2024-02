Biden, dalle cadute ai vuoti di memoria alle gaffe nei discorsi. Gli americani si chiedono: «È ancora in grado di fare il presidente?»

C'è una domanda fondamentale che si fanno tutti i cittadini americani che tra pochi mesi saranno chiamati a eleggere il loro nuovo presidente: Joe Biden ha ancora le capacità fisiche e mentali per ricoprire un altro mandato alla Casa Bianca? L'interrogativo sorge spontaneo visti i ripetuti episodi imbarazzanti che hanno coinvolto l'attuale leader del mondo occidentale in diverse occasioni pubbliche. Biden, che compirà 82 anni il prossimo novembre e che è il presidente più anziano di sempre degli Usa, non ha dubbi e a tutti coloro che provano a sollevare qualche critica risponde: «Guardatemi!», come a voler mostrare il suo perfetto stato psico-fisico.

I sondaggi rivelano che gran parte degli americani ritiene il presidente Biden troppo vecchio per candidarsi di nuovo. Le perplessità nascono non soltanto da ciò che si vede in pubblico: seri dubbi sulle capacità del Presidente sono legati anche alle dichiarazioni che alcuni suoi collaboratori hanno rilasciato al Dailymail.com. I racconti riguardano la giornata tipo di Biden, le sue abitudini e tanti piccoli dettagli che mettono ancora più in luce le difficoltà che quest'uomo si trova ogni giorno ad affrontare vista l'età che avanza.