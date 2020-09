Finisce con l'auto fuori strada e rimane intrappolato nell'abitacolo

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada: resta incastrato nell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberare l'automobilista che questa mattina è rimasto intrappolato nell'auto a Casale sul Sile.



Erano da poco passate le 9 quando il conducente dell'auto stava percorrendo via Bigone. Giunto in prossimità di un cavalcavia ha perso il controllo dell'auto volando fuoristrada. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con i Vigili del fuoco. Il conducente infatti nell'impatto è rimasto bloccato all'interno dell'auto e solo l'intervento dei soccorritori ha permesso di liberarlo. Per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA