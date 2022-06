Conegliano, rotto un tubo: casa di riposo di San Antonio inondata dall'acqua

CONEGLIANO - Notte movimentata nella casa di riposo di San Antonio di Conegliano a causa di una perdita d'acqua: i vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.30 e la situazione è tornata alla normalità soltanto alle 7.30 di stamattina, 4 giugno. Per fortuna senza conseguenze per gli anziani ospiti. L'allarme è stato lanciato dalla struttura di via Caronelli verso le 2.30: da una parete del terzo piano fuoriusciva parecchia acqua. Probabilmente un tubo si era rotto. In pochi minuti una squadra di pompieri è intervenuta sul posto: gli operatori hanno individuato il guasto e praticato un foro sulla parete per far uscire l'acqua evitando così che appesantisse il muro e rischiasse di provocare danni strutturali. L'intervento si è concluso circa 5 ore dopo.