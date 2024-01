Capodanno a Treviso. Lanciano i petardi in piazza, intervengono le forze dell'ordine: quattro multati

TREVISO - Petardi durante il Capodanno in piazza dei Signori a Treviso, le forze dell'ordine intervengono per richiamare e sanzionare chi li stava utilizzando in mezzo alla festa. In totale a Treviso, sono state multate quattro persone per non aver rispettato il divieto di utilizzare i petardi e i botti nella notte del 31 dicembre 2023. (video Nuove Tecniche)