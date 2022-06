Caparezza apre la stagione dell'Arena della Marca con il suo «Exuvia Estate»

TREVISO - Caparezza questa sera, 25 giugno, apre la stagione di concerti all'Arena della Marca con il suo Exuvia Estate 2022. Gli spazi dell'ippodromo Sant'Artemio di Villorba si preparano per il primo live che inaugura la stazione e che vede come protagonista il rapper, cantautore, produttore discografico Caparezza, artista unico nel panorama italiano, con il suo “Exuvia Estate 2022”. Questo concerto è il recupero della data originariamente in programma al PalaInvent di Jesolo del 6 maggio scorso, evento che trova finalmente nuova e definitiva programmazione nella giornata di sabato 25 giugno, con inizio alle 21.30, proprio all’Arena della Marca. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e New Age Club, in collaborazione con i comuni di Treviso e Villorba, e inserito nel calendario della rassegna Veneto Oltre 2022, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche sabato alle casse dell’arena dalle 17.00. Le porte al pubblico apriranno alle 18.30. I biglietti per questo e i prossimi eventi sono acquistabili anche sul sito di Azalea.

L'Arena della Marca da' il via all'estate trevigiana

Quello di Caparezza di questa sera, sarà solo il primo dei grandi eventi che si susseguiranno nelle prossime settimane all’Arena della Marca. Fitto il calendario che vede salire sul palco anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori con il tour che li vede assieme sul palco per la prima volta (18 luglio), di Elisa con il “Back to the Future Live Tour” (2 agosto), di Carl Brave (6 agosto) e gli spettacoli comici di Luca Ravenna (29 giugno) e Marco e Pippo (9 luglio).