Pazienti dirottati e provette perse ancora caos nei centri prelievi

di Mauro Favaro

TREVISO - Un paziente spedito in un altro distretto perché nessuno riusciva a trovargli la vena e due persone colte da malore. Sono state mattine movimentate per i punti prelievi del sangue di Preganziol e Borgo Cavalli, dove ci sono stati dei ritardi rispetto agli appuntamenti prenotati. Ma è dall'inizio di luglio che nei distretti dell'ex Usl di Treviso emergono nuovi problemi praticamente ogni giorno: code, ritardi, errori e contrattempi vari. Nello stesso periodo più di qualche volta sono state anche smarrite le provette contenenti il sangue o prelevato il sangue con campioni errati. Di conseguenza i malcapitati hanno dovuto ripetere il prelievo. Può essere un problema serio per le persone alle prese con terapie specifiche per gravi malattie che impongono scadenze molto strette.