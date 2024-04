MONTEBELLUNA (TREVISO) – Dal cantiere della scuola spunta il caricatore di una mitragliatrice. Il caso nel cantiere dell’istituto superiore Veronese di Montebelluna, dove sono in corso alcuni sondaggi nel terreno da parte dei tecnici della Provincia e della ditta incaricata. Nella mattinata di oggi, lunedì 15 aprile, la ruspa in azione ad un certo punto ha toccato un pezzo di ferro che ha messo in allarme i presenti. Il timore era che potesse trattarsi di un ordigno bellico, risalente a uno dei due conflitti mondiali. Sono stati immediatamente allertati i carabinieri, che a loro volta hanno segnalato la cosa alla Protezione civile, trattandosi di un cantiere di area di proprietà comunale. Sul posto è arrivato anche il sindaco, Adalberto Bordin con i collaboratori dell’ufficio tecnico comunale.

Da una prima valutazione, condotta anche con la consulenza del Genio militare, è apparso come il ritrovamento riguardasse un caricatore di una mitragliatrice della Seconda Guerra Mondiale perfettamente intatto e scarico.

Il responsabile della Protezione civile, Antonio Netto, ad un sopralluogo più accurato, ha potuto reperire altri frammenti di ferro nello scavo, risultati poi non essere collegati all’arma né alla Seconda Guerra Mondiale. Vista la non pericolosità del ritrovamento, gli operai di una ditta esterna, hanno provveduto nel pomeriggio dalla copertura dello scavo.

Commenta il sindaco: «Ringrazio tutti gli intervenuti, dalla ditta, ai tecnici, alle forze dell’ordine che, con solerzia, si sono adoperati per valutare il ritrovamento e ripristinare l’ordine nel cantiere». Il reperto è ora conservato dai carabinieri di Montebelluna per eseguire eventuali altre indagini.