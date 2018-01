Fa affari coltivando cannabis, la singolare storia di Marco

di Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO - «Il business del momento? LaIl rendimento che sto ottenendo investendo in un'azienda canadese quotata in Borsa che produce cannabis perè attualmente del 400 per cento»., 43 anni, castellano, si è trasferito a Toronto, in Canada, dal 2010. «Un anno e mezzo fa in Canada è nata un'azienda, l'Emblem, che produce cannabis, a soli fini medici e farmaceutici, in uno stabilimento industriale- racconta Massarotto- Io sono subito entrato nel business, come investitore. L'attività è destinata a crescere, come del resto sta già accadendo nella gran parte del Nord America». Ecco perché: «In Canada la cannabis di tipo medico è legalizzata, per uso terapeutico, attualmente produciamo cannabis sotto forma di oli e fiori essiccati, destinata solo a cliniche private, ospedali, dottori e farmacie, tutti canali regolamentati dal governo- chiarisce il castellano- Ma, dal 2018, in Canada, la cannabis sarà legalizzata anche per fini ricreativi».