In autobus con i cani senza museruola, l'autista fa intervenire la polizia locale

(TV) - Una pattuglia della polizia locale di Ponte di Piave è stata chiamata ad intervenire dal conducente di un autobus della Mom (Mobilità di Marca) in servizio fra Treviso e Portogruaro a causa della presenza sul mezzo di due persone accompagante da. I passeggeri, benchè invitati a mettere la prevista museruola ai due animali, sono rimasti tranquillamente a bordo, protestasto anche animatamente per la mancata fermata del bus in un punto del percorso non previsto. Da qui la richiesta dell'autista alle forze dell'ordine, che hanno costretto i viaggiatori ed i loro animali a scendere dall'autobus.