Cani sempre senza guinzagliuo e ricordini ovunque lungo i marciapiedi

di Lucia Russo

CASTELFRANCO - Il comandante dei vigili Pina Moffa mette sull'avviso i proprietari di cani: «State attenti e rispettate le regole. Abbiamo ricevuto decine e decine di telefonate di protesta relative a padroni maleducati. Tra le 2mila chiamate effettuate nel 2018 al centralino della polizia locale, ci sono moltissime segnalazioni per cani a passeggio senza guinzaglio e per defecazioni nei parchi e lungo i marciapiedi». «Nel periodo estivo, quando non effettuiamo il servizio scuole, facciamo diversi controlli nei giardini pubblici e nel centro città sia in orario mattutino che serale e in abiti borghesi - sottolinea il comandante Pina Moffa Quando ci vedono in divisa, i proprietari dei cani tendono a comportarsi in modo corretto mentre, se siamo in borghese, il controllo del rispetto delle norme sulla conduzione dei cani è più veritiero. Nel periodo invernale invece, altri impegni ci rendono complicato l'essere