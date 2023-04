TREVISO - Se il personale manca, spazio ai robot. Il bar-pasticceria “ Signore e Signori ” ha deciso di sperimentare un nuovo cameriere dalle movenze un po’ più rigide del normale, che aiuterà i suoi colleghi portando piatti, puliti e sporchi, dalla cucina ai tavoli e viceversa. Un passo avanti nel mondo dell’innovazione per uno dei locali storici della città, alle prese come tutti con la grave carenza di personale dell’ultimo periodo. «Ancora dobbiamo decidere se sarà una soluzione definitiva o meno - spiega il titolare Luca Marton - però non trovando più nessuno che voglia fare questo lavoro , e avendo bisogno di garantire un servizio d’eccellenza , potrebbe anche esserlo». Il robot, in questa fase, sarà un ausilio al lavoro del cameriere umano che grazie alla presenza del collega robotico potrà concentrarsi di più su aspetti del proprio lavoro che prima venivano messi in secondo piano dal bisogno di correre su e giù dalla cucina per portare i piatti. «Questo robot servirà per sgravare il personale dal lavoro di manovalanza diciamo - continua Marton - e permettere loro di essere più presenti in sala o nel plateatico e seguire meglio i clienti».

L’UTILIZZO

Il robot avrà il compito di portare i piatti , mentre il servizio al tavolo sarà comunque compiuto da un cameriere umano. «Ovviamente non succederà che sia lo stesso robot a prendere le ordinazioni - precisa Marton - perché è necessario che il cliente possa avere il servizio migliore possibile. Servirà solamente per evitare ai dipendenti di fare mille giri e anzi, essendo più presenti e vicini ai clienti , di rendere il servizio al tavolo ancora migliore». Una soluzione , quella dei robot-camerieri , che già altri locali nel trevigiano hanno deciso di adottare da ormai un po’ di tempo. Come la Japan House di Villorba, che fa servire sushi e n igiri a un simpatico robottino dalla faccia sorridente. «Intanto cominciamo con uno - precisa Marton - per vedere come si integra con il resto del personale».

LA RASSICURAZIONE