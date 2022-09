Villorba. Rivoluzione al ristorante giapponese, i piatti serviti dal cameriere robot: è il primo della Provincia

VILLORBA - Robot camerieri, al Japan House di Villorba il primo di tutta la Provincia di Treviso. Il ristorante giapponese alle Terrazze ha adottato un robot per portare le pietanze ai tavoli.

Un robot alto circa un metro che fa anche l'occhiolino ai clienti "assunto" per servire i piatti in tempo record dando così una mano ai dipendenti in carne ed ossa.

Quello di Villorba è il primo cameriere robot di tutta la Provincia di Treviso e ha già attirato numerosi curiosi scatenando la simpatia soprattutto dei più piccoli.