TREVISO - In occasione della rassegna comunale “Maggio Trevigiano”, nel quartiere di Santa Bona arriva l’atteso evento “Dream Big - Calisthenics Treviso Day”, una giornata dedicata alla forma fisica e al fitness per festeggiare la nomina di Treviso come Capitale Europea dello Sport 2022. L'appuntamento si svolgerà all'aperto domenica 8 maggio al Parco Uccio, in Via Nicola di Fulvio, dalle ore 9 alle 18. Per l’occasione, nel parco verranno montate diverse strutture “Spartaco” e sarà presente un piccolo chiosco marchiato MiSCatena Energy Bar dove si potranno comprare cibo e bevande. Durante questa importante kermesse sportiva si potranno conoscere i migliori atleti italiani a livello internazionale di calisthenics e ginnastica artistica a cui si potranno chiedere consigli, divertendosi e allenandosi con loro.

«Un evento così non si è mai visto in città e proprio per questo è un’occasione irripetibile – afferma il 46enne organizzatore Marco Faccin – Calisthenics Treviso nasce nel 2017 ed è quindi stato il primo movimento di questo tipo nella Marca, oltre che il più numeroso visto che oggi contiamo 60 atleti che giornalmente si allenano nella nostra palestra Area Fitness di Ponzano Veneto. L’idea di questo evento è dunque nata per promuovere, soprattutto nei giovani, questa specialità sportiva ancora poco nota al pubblico, se non per aver magari visto alcune performance in televisione in programmi come “Tú sí que vales” o “Italia's Got Talent”». La “callistenìa”, infatti, può essere intesa sia come sport che come disciplina di fitness volta a raggiungere notevoli abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi (le “zavorre”), usati come sovraccarico al proprio peso corporeo al fine del potenziamento della forza massimale della resistenza, delle abilità isometriche e dinamiche, o delle evoluzioni libere dinamiche alla sbarra.

«La nostra volontà è quella di mostrare ai ragazzi cosa si può fare con il proprio corpo, con l’allenamento e la dedizione – continua Faccin – D’altronde, lo sport è vita e grazie all’attività fisica controllata i giovani di oggi possono stare lontani da eventuali brutti pensieri dopo due anni difficili di pandemia. Dobbiamo dare loro una valvola di sfogo sana e spazi di aggregazione positivi». Il “Calisthenics Treviso Day” è una idea nata nel 2020 per essere realizzata in Loggia dei Cavalieri con workshop e convegni a tema con ospiti d’eccezione quali l’ex ginnasta azzurro e oro olimpico Yury Chechi e il noto personal trainer Giampaolo Calvaresi. Il Covid ha però fermato tutto, buttando all’aria sei mesi di lavoro di Faccin che si è comunque rimboccato le maniche riproponendo nel 2022 la manifestazione al Comune.

Questi i “big” che saranno presenti domenica: dal Lazio il campione azzurro della ginnastica artistica Marco Lodadio (detentore di due argenti ed un bronzo Mondiali agli anelli); dal Veneto Marco Ponzè e l’istruttrice di “tessuti aerei” Desideria Performer; dalla Lombardia Gaggi Yatarov, Manuel Caruso, Erik Barsi, Franco Di Pierro, Christian "Mr. Forense” Colucci, Annalisa Pirovano e Sabrina Salierno; dal Piemonte Christian Laganà; dalla Sicilia Emanuele Majeli, Tommaso Magro, Francesco Finocchiaro ed Antonella Raciti. Per partecipare sarà necessaria la prenotazione contattando Marco Faccin al 3515961221 o scrivendo un messaggio privato sulle pagine Facebook ed Instagram di Calisthenics Treviso.