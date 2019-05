Schianto ultraleggero. La vicina di casa «Come una bomba salva per miracolo»

di Federico Fioretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAERANO - Il botto fragoroso poco dopo le 20, il fumo e l'odore acuto di carburante , i pezzi dell'ultraleggero schiantatosi ieri sera sul terrazzo di un'abitazione di via Giorgione a Caerano sparsi ovunque.Così ha raccontato la sua drammatica esperienza, ancora sotto choc, la signora Rosalba, che abita proprio dietro alla casa dove si è verificata la tragedia. La donna è stata in un certo senso miracolata, dato che proprio pochi minuti prima dello schianto era intenta a tagliare l'erba del suo giardino. «Avevo appena finito di rasare il prato con il tagliaerba racconta ed ero rientrata in casa quando all'improvviso ho sentito un botto terribile, sembrava una bomba, e ho