Sonnambula, sedicenne precipita dal secondo piano di casa e muore

LORIA - Potrebbe essere collegato ad un episodio dila tragedia successa a Loria ad una ragazza di 16 anni,, di origini albanesi. La notte di venerdì 15 dicembre verso le 4 la ragazza è caduta dalla finestra del bagno al secondo piano, da un'altezza di circa 4 metri. Ed è stata lei stessa poi a suonare alla porta di casa, insaguinata, senza saper spiegare quella caduta. Secondo i carabinieri potrebbe aver scambiato la finestra per una porta, dato che la ragazza già in passato aveva sofferto di sonnanbulismo. A distanza di una settimana la giovane è morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per i traumi riportati, dopo che il padre quella notte aveva richiesto l'intervento del Suem.