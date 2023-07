TREVISO - Il bonus consentiva ai lavoratori di pagare il 50% in meno per un abbonamento annuale ai bus e alle corriere della Mom. Ma le richieste sono state poche. Discorso simile per gli aiuti alle imprese per sostituire le caldaie. Poche domande. E così la Provincia ha dirottato i fondi rimasti nel settore ambiente, 200mila euro, anche per assegnare un contributo una tantum da 50mila euro alle colline del Prosecco. Il via libera alla variazione nel bilancio del Sant’Artemio è arrivato a maggioranza nell’ultimo consiglio provinciale. Non senza qualche polemica.

Bonus non richiesti, i soldi alle Colline Unesco ma con qualche dubbio

« C’è da interrogarsi – nota Antonella Tocchetto, consigliere del Pd – sul fatto che ci siano state poche domande in due ambiti che in realtà sono molto interessanti » . « E’ necessario pensare a qualcosa di più specifico e incisivo – aggiunge Anna Spinnato – sviluppando anche una comunicazione attraverso i Comuni più attenta e proficua » . Entrambe le riflessioni arrivano in particolare alla luce degli aumenti delle tariffe della Mom, fino al 33%, scattati proprio all’inizio di questo mese. « Il bando puntava a incentivare i lavoratori a comperare un abbonamento annuale per prendere i mezzi pubblici, in modo da ridurre il numero di persone che usano l’auto, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria – spiegano dalla Provincia – alla fine non ha dato i risultati sperati: è stato sì raggiunto il livello di abbonamenti registrato prima della pandemia, ma non c’è stato l’incremento che avevamo ipotizzato » .



I dati