Coronavirus Veneto, in un giorno 3.442 nuovi contagi e 42 vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle 17 di oggi, sabato 21 novembre 2020. Nel report della Regione, confrontato con quello delle 8 di stamani, si registrano 1.245 nuovi casi di contagio da Covid: in un giorno sono quindi 3.442 i nuovi positivi nelle nostre province. Questa mattina il numero dei decessi era fermo a 3.190 vittime, questa sera si legge un numero ben diverso, 3.212; sono stati quindi 22 i morti per Covid (42 in un giorno).

APPROFONDIMENTI AZIENDA ZERO Coronavirus, positivi oltre i 70mila, terapie intensive vicino a... SCREENING Covid, in Alto Adige test su 210mila persone: 1.1% positivo al virus IL MINISTRO Vaccino, Speranza: «Campagna senza precedenti da gennaio,...

Covid, test rapidi antigenici gratis nelle farmacie venete: in 500 dicono di sì

Covid in Veneto

Se si osservano i nuovi contagi rispetto alle 8 di questa mattina si vedono 255 nuovi contagi a Treviso, 250 a Venezia, 238 a Padova, 202 a Vicenza, 172 a Verona, 67 a Belluno, 5 a Rovigo.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE 17 - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA