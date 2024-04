Treviso, blitz del centro sociale Django a Ca’ Sugana per protestare contro gli sfratti in città, cartelli e striscioni esposti nell’adrone: «Il Comune deve prendere posizione»

TREVISO - Blitz a Ca’ Sugana del centro sociale Django. Poco dopo le 14 un gruppo di giovani con striscioni e manifesti è entrato nell’atrio del municipio per protestare contro il fenomeno degli sfratti e mettere in evidenza la difficile situazione abitativa in città «Abbiamo occupato l'androne del comune con Caminantes – spiega Gaia Righetto – per la grave situazione abitativa in città. Per chiedere al comune che prenda posizione rispetto alla situazione e non si nasconda dietro a questioni di bilancio o di indisponibilità di alloggi».