Treviso. Blitz del centro sociale Django a Ca' Sugana contro gli sfratti. Pace fatta tra il sindaco e gli attivisti, Mario Conte: «Siamo dalla stessa parte»

TREVISO - Pace fatta tra il sindaco Mario Conte e gli attivisti del centro sociale Django che stamattina, 5 aprile, ha occupato l'atrio del municipio di Ca' Sugana, con striscioni e manifesti. Un blitz di protesta contro gli sfratti e per accendere i riflettori la difficile situazione abitativa in città. Dopo un confronto durato mezz'ora, gli attivisti e il primo cittadino si sono pacificati, con tanto di foto di rito insieme. «State sbagliando bersaglio, siamo dalla stessa parte. Nessuno si sottrae alle proprie responsabilità - ha affermato Conte -. C'è un'indagine in corso che ha paralizzato da due anni l'Ufficio casa. Stiamo lavorando per risolvere la situazione». (Video di Paolo Calia)