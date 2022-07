CROCETTA - È la prima infrastruttura che offre servizi completi ai numerosi cicloturisti del Montello: è stata inaugurata ieri la nuova stazione Montell, un ristorante con noleggio di bici elettriche e non solo. «Montell è una struttura sulla Panoramica, completamente restaurata dai proprietari del ristorante Al Castagno. È già dotata di stalli per bici, un punto di ricarica per bici elettriche, docce per ciclisti, area camperisti, ristorante e bar: è la prima infrastruttura completa per cicloturisti» dicono Mariano e Grazia Lucchetta, titolari di E-Bikes Montello a Caonada, il noleggio di bici elettriche di cui Montell diventerà una filiale. «Qui abbiamo progettato la nostra prima stazione strategica per consentire ai clienti di noleggiare o restituire le bici in più postazioni. A breve allestiremo anche un bike's break sullo stradone del bosco con punto assistenza, ricarica e ristoro. Sono stati gli imprenditori che hanno investito per accogliere adeguatamente le migliaia di cicloturisti che frequentano il Montello».



LA GIORNATA

La nuova infrastruttura dedicata completamente al cicloturista è stata inaugurata ieri sera, in via Gabriele d'Annunzio a Crocetta del Montello, in un punto sempre molto frequentato da ciclisti che scelgono il Montello per l'attività sportiva, o dai turisti che scelgono la bici per ammirare le bellezze di questo territorio unico. In occasione dell'inaugurazione della nuova stazione Montell, di cui Paolo Bolzonello è titolare, Fantic Motor, storica azienda veneta che produce motociclette e biciclette elettriche, ma anche partner di E-Bikes Montello, ha esposto le bici elettriche 2022 e tutti hanno potuto testare gratuitamente le mountain bike: «Speriamo che presto il Montello possa avere altri imprenditori disposti ad investire per creare punti di sosta dedicati a ciclisti e cicloturisti, come accade spesso in altre regioni d'Italia - continuano Mariano e Grazia - Vogliamo far capire alle istituzioni che c'è la necessità di più infrastrutture come Montell, di aree di servizio, di più posti per il noleggio e il ritiro delle bici, bisogna incentivare i punti di ricarica e assistenza. I turisti non arrivano se non ci sono le condizioni adatte, questo territorio meraviglioso non basta».



IL PROGETTO

E-Bikes Montello è nata circa 3 anni fa, proprio quando Paolo Bolzonello iniziava a concretizzare il sogno di una struttura per cicloturisti in un punto strategico del Montello. Così è nata la sinergia tra i due imprenditori, che hanno scoperto di avere uno scopo e un desiderio comune: quello di avere sempre più strutture come Montell, sempre più punti ristoro e assistenza, oltre che di ricarica, noleggio e restituzione. «È un progetto straordinario e ringraziamo il titolare di Montell Paolo Bolzonello che ci ha cercato. Speriamo che altri imprenditori continuino su questa strada- continua Mariano di E-Bikes Montello - Noi abbiamo la fortuna di avere una stazione nella loro struttura che gode anche di un ristorante prestigioso: Montell Cicchetteria Rurale. Spero che fra un paio d'anni ci siano centinaia di punti che supportano i cicloturisti. Ho previsto un'area ogni 10 chilometri e spero si possa realizzare». Montell sembra un viaggio nel futuro, creatività mista a sacrificio, una rete che punta a diventare sempre più solida. L'inaugurazione di ieri è stata interrotta dalla pioggia, ma sono state circa 120 le persone che hanno poi cenato sul posto. «Migliaia di bici arrivano sempre, ma mancano i turisti: non sanno a chi appellarsi se c'è un problema. Chiediamo alle istituzioni di fare qualcosa di concreto».