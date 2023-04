Mobilità green. Cento studenti del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso in bicicletta in giro per la città: «Ecco come muoversi in sicurezza» Video

TREVISO - Prosegue l'iniziativa "Bici sicura" del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Un centinaio di studenti questa mattina, 5 aprile, accompagnati dai prof e dai vigili della polizia locale, hanno pedalato in sicurezza per le vie della città riscoprendo la bellezza di muoversi in modo "green", ecologico, del fare sport, e di vedere la città da un diverso punto di vista.. sui pedali.

Video di Felice De Sena (Nuove Tecniche)