Sicurezza stradale, il "corso" degli studenti ciclisti del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso: «Indossare il caschetto non è da sfigati» Videointerviste

TREVISO - Campagna sulla sicurezza sui pedali. 110 studenti del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso hanno lanciato il progetto "Bici sicura" per il quale hanno realizzato video, grafiche, manifesti, podcast e brani musicali per sensibilizzare i loro coetanei e cittadini al corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e alle norme stradali per evitare incidenti che spesso hanno l'esito peggiore: la morte. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, 31 marzo, nell'aula magna del liceo in via Caccianiga, ha visto proprio i ragazzi spiegare quanto sia importante l'utilizzo del caschetto: «Non è da sfigati, può salvarti la vita».

Si tratta di una iniziativa realizzata con la collaborazione della Polizia locale, di CentroMarca banca e di Fiab.