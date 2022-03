SAN VENDEMIANO - Decine di automobilisti sono rimasti a bocca asciutta nei giorni scorsi a San Vendemiano a causa dell'impossibilità di fare il pieno: hanno sborsato preventivamente cifre dai venti ai cinquanta euro a fronte di quantità di carburante erogate di pochi euro. E con il problema di riscuotere il credito, specie per chi non è della zona.



LA VICENDA

È successo al distributore IP in via Mare 12. Subito dopo l'abbassamento dei prezzi in seguito al decreto ministeriale, in molti si sono fermati per fare il pieno. Era operativo solo il self sevice e il terminale accettava solamente contanti. Una volta inseriti i pezzi da 10, 20, 50 euro gli automobilisti si sono però trovati alle prese con una cisterna quasi vuota, che erogava solo pochi euro di benzina o diesel. «Ho inserito 20 euro - racconta D.P. - Sono riuscito a caricare solamente 3,55 euro di carburante. La ricevuta che è uscita dalla macchinetta riporta che ho un credito di 16,45 euro, ma come faccio a farmeli rimborsare? Fino a qualche giorno fa c'era un cartello sulla porta del distributore che recitava: chiuso per malattia. Non c'è un numero da contattare se non per emergenza in caso di incendio. Fortuna, che vivo a pochi chilometri e posso ripassare a vedere se riesco a trovare il gestore prima o poi e chiedere il rimborso».



C'è pero' chi viene da lontano, come nel caso di un turista sardo che in tutti i modi sta cercando di contattare il gestore. anche ieri è passato al distributore: «Sto partendo per tornare in Sardegna, vivo lì. Come faccio a farmi rimborsare i quasi 50 euro che ho inserito nel terminale? Credo che l'unica strada che mi rimane sia sporgere denuncia ai carabinieri prima di partire». Mentre il turista sardo si sfoga arriva una pattuglia della polizia locale di San Vendemiano: «Siamo venuti in seguito alla chiamata di un automobilista di Milano che ha avuto problemi», spiegano i vigili. Il terminale nel fine settimana è stato spento e ora se non altro è impossibile utilizzarlo. Resta in sospeso il rimborso per gli utenti che si sono ritrovati senza benzina e con una ricevuta che parla chiaro.

LE PROTESTE

Un automobilista che si è sentito beffato ha chiamato il 113: «Cosa dovevo fare? Ho spiegato al poliziotto che non era un'emergenza ma che volevo capire come dovevo comportarmi per riavere i miei soldi o la benzina che mi aspettava. È stato gentile e mi ha richiamato dicendomi di provare a inviare la ricevuta attraverso una raccomandata all'azienda, che potrebbe accertare e sollecitare il rimborso da parte del gestore, che non risponde al telefono». Il sindaco di San Vendemiano Guido Dussin intanto ha fatto sapere che si sta informando sul disservizio.