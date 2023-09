Bassotto preso a calci ai giardinetti: le telecamere incastrano un 26enne nigeriano

- ​È stato identificato e deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria perdai Carabinieri di via Cornarotta l'uomo che, secondo una prima ricostruzione dell'episodio, apparentemente senza motivo l'11 settembre ultimo scorso, transitando nei centrali giardini didi Treviso, avrebbe sferrato un calcio ad un cane di piccola taglia, un, condotto e di proprietà di una 45enne del posto. La donna aveva presentato querela ai militari dell'Arma e grazie anche alla collaborazione di alcuni passanti e alle riprese delledella zona che lo avevano effigiato allontanarsi dai luoghi in orario compatibile con l'episodio, i militari della Stazione Capoluogo, quotidianamente impegnati nel pattugliamento del quadrante urbano interessato hanno identificato il presunto responsabile in unFortunatamente per il cagnolino, medicato, solo contusioni nellae non lesioni più gravi.