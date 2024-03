TREVISO - Mettere un altro mattone verso la salvezza. Con l'abbrivio della vittoria in rimonta su Reggio Emilia della scorsa settimana, Treviso punta a fare il bis nella seconda gara consecutiva al Palaverde, domani, contro Cremona. «Anche questa domenica ci aspetta un'altra partita molto importante davanti al nostro pubblico. Dopo la pausa per Coppa Italia e Nazionali abbiamo ottenuto una vittoria ed una sconfitta, ma abbiamo la necessità di vincerne molte di più», conferma coach Frank Vitucci. A otto giornate dal termine della stagione regolare (compresa quella ventura), capitalizzare al meglio il doppio turno casalingo potrebbe senza dubbio dare un'ulteriore spinta alle quotazioni trevigiane. I dettami rivolti dal capoallenatore ai suoi sono chiari: ripartire dall'intensità, soprattutto nella propria metà campo, che ha permesso di riprendere in mano la gara contro la Reggiana, dopo il meno 19 in avvio di secondo quarto. «Ci stiamo allenando con attenzione in vista del match contro Cremona - ribadisce Vitucci - fisicamente stiamo bene e non possiamo fare altro che lavorare sulla concentrazione e determinazione che vogliamo mettere in campo per tutti e quaranta i minuti, considerato che abbiamo dimostrato che quando riusciamo a farlo possiamo essere competitivi contro tutti, in primis alzando l'asticella dal punto di vista difensivo». La Vanoli è reduce da due sconfitte negli ultimi due turni e, più in generale, ha incassato cinque ko negli ultimi sei match: attualmente, la squadra allenata da coach Demis Cavina è 12esima in classifica, a 18 punti, alla pari con Varese, frutto di 9 vinte e 13 perse, ma un nuovo stop rischierebbe di precipitarla nella lotta per non retrocedere. «Conosciamo molto bene la pericolosità dei nostri avversari in termini di talento, la capacità di trovar tiri anche fuori dai giochi e soprattutto sappiamo quanto Treviso è forte in casa, col fattore campo - analizza Cavina alla vigilia - Sappiamo che ambiente troveremo però devo dire che quest'anno, anche nelle trasferte più impegnative, abbiamo sempre risposto alla grande giocando sempre ottime partite. Dobbiamo ovviamente essere capaci di migliorare le statistiche, sia dei tiri liberi che ci hanno penalizzato a Brindisi che nel tiro da fuori come l'ultima partita in casa. Dovremo semplicemente avere lucidità nel finale con l'obiettivo proprio di portare la partita in un finale punto a punto». Cremona ha abbondanza tra gli esterni, avendo inserito in settimana il play ex Trieste Corey Davis (candidati a fargli posto Marcus Zegarowski o Wayne McCollough), d'altro canto è alle prese con gli acciacchi dei lunghi Grant Golden (problema all'adduttore) e Nathan Adrian (infiammazione tendinea).



UNDER 19: FINALI NAZIONALI

La giovane Tvb, guidata in panchina da Mirco Saccardo e Mattia Francescon, stacca con due turni d'anticipo il pass per le Finali nazionali del campionato Eccellenza di categoria. La certezza è arrivata con la vittoria nel derby con Venezia, disputato al Taliercio, mercoledì scorso: i biancazzurri accelerano nei primi due quarti e all'intervallo sono avanti 35-44, salvo poi subire il recupero dei padroni di casa, tornati a meno uno (51-52) a 10' dalla sirena. Capitan Tadiotto e compagni però si rimettono in carreggiata: ultimo quanto dominato e risultato finale 66-79. In una bella prestazione di squadra, spiccano i 23 punti di David Torresani, con in doppia cifra anche De Marchi, Martin e Pellizzari. Ora resta da stabilire con quale posizione di classifica Treviso si presenterà alla Finali (in programma a Chiusi, in Toscana, dal 29 aprile al 5 maggio): la Nutribullet attualmente comanda il girone triveneto, con 34 punti (17 e e 3 perse), in compagnia di Trento e con 2 punti di vantaggio proprio sulla Reyer Venezia, mantenendo però gli scontri diretti a proprio favore sulle concorrenti.