Lutto nel Basket. Hi Fly ha chiuso le ali: Williams morto a 47 anni

di Federico Bettuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Hi Fly ha smesso di volare. Il sorriso diin una triste serata di fine inverno, gelando i tanti tifosi che grazie alle sue gesta sul parquet si erano appassionati alla. A fermarlo non un infortunio o un fallo ma un. Subdolo, spietato.lo aveva obbligato a spendere tutto il suo denaro in costose cure e nell'acquisto di una macchina per la dialisi. Otto ore di terapia giornaliera, controlli mensili, appelli continui per la ricerca di un rene compatibile da trapiantare. Tutto inutile. Henry Williams per ilè stato un. A Charlotte, in North Carolina, i giornali locali lo hanno definito. In effetti la carriera professionistica di Hi Fly (lo storico soprannome che ne sottolineava l'abitudine a giocate in acrobazia) si è svolta quasi interamente nel Belpaese...