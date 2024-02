Andrea, baby calciatore morto a 12 anni: «Era stato appena dimesso dall'ospedale»

Andrea Vincenzi se n'è andato a soli 12 anni. Il suo sogno era giocare a calcio. Ma un tragico destino gli ha tolto questa speranza. Il 12enne morto era un promettente baby calciatore della squadra Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele, in provincia di Torino. Originario di Castiglione Torinese, Andrea aveva iniziato a non sentirsi bene, aveva una sospetta polmonite ed era andato, assieme ai genitori, al pronto soccorso.

Rimandato a casa dal pronto soccorso

Andrea Vincenzi è morto, ma cosa è realmente successo? Lo scorso mercoledì il 12enne era andato al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso per farsi visitare, ma i medici l’hanno rimandato a casa. Nella tarda serata aveva iniziato ad avere dei sintomi sempre più gravi e le sue condizioni sono decisamente peggiorate, a quel punto la corsa all'ospedale. E’ morto appena giunto al nosocomio Regina Margherita di Torino. Ora, sulla sua morte, è stata avviata un’indagine. Sotto choc i suoi compagni di squadra del Gassino.

La società ha pubblicato un post a lutto in memoria di Andrea

«Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo – scrive la società su Facebook - si stringe con forza intorno ai genitori di Andrea Vincenzi, nostro giovanissimo atleta classe 2011 che è prematuramente ed improvvisamente scomparso questa notte». La tragedia, proseguono, «ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il Gassino, alla nostra Valeria ed al papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita».

Il cordoglio social per la morte di Andrea

«E poi tutto quanto assume un senso che non avevamo previsto – scrive Gianluigi De Martino – : le marachelle della Juve, il campo infangato, il rinvio della partita, la sconfitta del sabato, il ritardo alla riunione. Tutte, all'apparenza, grandi cose da affrontare e superare, ma poi...Ma poi nel cuore della notte squilla il telefono e senti la voce rotta dal pianto del tuo DG che ti sussurra: è morto… Il brivido parte, sì, ma raggiunge il cuore spaccandolo quando il nome è quello di un bambino. Un bambino che giocava fino a qualche "attimo" prima a difesa di un porta che amava tanto quanto quel pallone che ci legava nella passione condivisa: lui con il sogno di diventare calciatore, io con la speranza di riuscire a fargli realizzare, un giorno, quel sogno. Andrea. «Il pensiero corre forte a quel sorriso timido, ma sempre acceso sul suo viso. E corre alla mamma Valeria e al papà Roberto ed al dolore tanto immenso che in questo momento devono provare, tanto grande e rumoroso da rendere silenzioso tutto il resto del mondo». «A 12 anni Andrea doveva ancora correre sul prato del suo USD Gassino-Sanraffaele insieme ai suoi compagni di squadra che stringerò uno ad uno perché so cosa voglia dire perdere un compagno di gioco e, soprattutto, un amico. Ma ora è il momento delle lacrime. Ora è il momento del dolore». Andrea, continuerai a giocare con noi, tutti i giorni. È una promessa».