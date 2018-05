Gabriele e Noemi, il piccolo Michelangelo è nato... e ora mamma e papà pensano alla maturità

di Mauro Favaro

TREVISO - Fiocco azzurro al Duca degli Abruzzi. Nella notte di martedì è nato, figlio di due studenti del quinto anno deldi via Caccianiga, entrambi, che tra meno di un mese saranno chiamati ad affrontare gli. Il papà,, originario di Silea, frequenta il liceo delle Scienze applicate, e di pomeriggio lavora alla Casa della Chiave di borgo Cavalli. La mamma,, di Preganziol, ultima di dieci fratelli, sta invece terminando il liceo delle Scienze umane. I due sono fidanzati da un anno e tre mesi. Appena hanno saputo di aspettare un figlio, l'hanno comunicato alla scuola. «Ci siamo rivolti al consultorio e ci era stata prospettata anche la possibilità di abortire racconta Gabriele ma non l'abbiamo nemmeno presa in considerazione. Era nostra intenzione formare una famiglia. Certo, pensavamo sarebbe successo dopo l'università. Invece è andata così. Ma siamo felicissimi e non abbiamo avuto alcuna esitazione»...