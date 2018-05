ISTRANA - Axo, sigla trevigiana dell'abbigliamento per motociclismo guidata da Valentina Zago, chiude lo stabilimento italiano di Istrana, dove era iniziata la storia imprenditoriale nel 1978, e trasferisce l'attività nella sede Usa di Axo America.La decisione è stata comunicata ieri dalla proprietà, la quale ha precisato che le operazioni termineranno con la fine del 2018 ed ha giustificato la scelta con la caduta costante delle immatricolazioni, in Italia, del mercato motociclistico.



La società si è detta anche disponibile a ricollocare i circa 20 dipendenti della sede di Istrana (altrettanti lavorano in una decina di negozi monomarca nel Paese) «in modo tale da rendere loro questa decisione quanto più possibile indolore, dal punto di vista lavorativo ed economico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA