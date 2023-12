TREVISO - «Il dato è preoccupante. E in tanti, quando vengono fermati, ci dicono che non hanno soldi per pagare». Andrea Gallo, comandante della Polizia locale, sintetizza così il monitoraggio fatto la settimana scorsa in città da cui emerge che oltre seimila auto girano senza assicurazione e settemila senza revisione. Per sette giorni filati - dal 21 a 28 novembre - le strade di accesso alla città e il centro è stato scandagliato dai targasystem e al comando di via Castello d'Amore si sono resi conto che la piaga delle auto senza copertura assicurativa o senza aver mai fatto i controlli periodici alla salute del mezzo, non accenna a diminuire. Anzi è in costante e preoccupante aumento. «Il ci preoccupa - dice Gallo - e abbiamo deciso di intensificare i controlli».

IL MONITORAGGIO

Per sette giorni le telecamere elettroniche intelligenti, quelle in grado di leggere il numero di targa e di ricavare in tempo reale tutta una serie di informazioni attingendo alle banche dati, sono state tarate per verificare il rispetto dell'obbligo di assicurazione e di revisione. Risultato: oltre 13mila veicoli sono stati trovati sprovvisti dell'uno o dell'altra o di entrambi. Nel dettaglio: 6.711 auto senza assicurazione e 7.074 senza revisione. Emblematica la schermata di quello che un agente di polizia locale ha visto attraverso il tablet collegato al targasystem in dotazione a ogni pattuglia. In un'ora, dalle 16,38 alle 17,39, su 12 auto transitate sotto una telecamera posizionata a ridosso del centro sette avevano l'assicurazione scaduta, 4 erano senza revisione e solo una è risultata in regola.

L'ANALISI

Se avere la revisione scaduta può essere il più delle volte derubricato a semplice dimenticanza, viaggiare senza assicurazione è invece sempre più spesso una scelta deliberata, motivata molto spesso anche da problemi economici. Il comandante però premette: «Il dato complessivo rilevato, rapportato in percentuale, potrebbe essere anche basso perché parliamo di circa 215mila veicoli monitorati in una settimana e poco più di 13mila trovati fuori regola. Ma specifico anche che questi dati sono stati ricavati stralciando i doppi passaggi: se un veicolo mi passa due volte sotto il targasystem lo calcolo una volta sola per non drogare i numeri. Ovviamente i dati delle targhe rilevate con le telecamere poi vengono cancellati». E il quadro che ne viene fuori impensierisce e non poco: «Da comandante credo sia preoccupante sapere che in città ci sono, in una settimana, seimila veicoli che girano senza assicurazione, quasi tutti durante il giorno. Sotto l'aspetto della sicurezza stradale è un dato che ci deve far riflettere. Ripeto: questi numeri rapportati al numero totale di veicoli sono bassi. Ma seimila auto senza assicurazione e più di settemila prive di revisioni sono comunque elementi che meritano una risposta. Ritengo quindi che sia stato necessario, come abbiamo fatto, incrementare i controlli sia sulla revisione che sull'assicurazione sia in città che nei quartieri». Impressiona anche il dato delle sanzioni: dal primo al 30 novembre sono stati elevati 607 sanzioni per revisione scaduta e sequestrate 30 auto perché senza assicurazione: una al giorno. «E' preoccupante per la sicurezza stradale perché fare un incidente con chi è senza assicurazione, come ci è capitato qualche giorno fa, significa che chi ha ragione si deve poi pagare i danni o avviare una causa civile. Ma anche andare senza assicurazione è rischioso: spesso le assicurazioni, se si viaggia senza rispettare pienamente il codice, non coprono eventuali danni».