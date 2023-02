Suv elettrico stampato in 3D, presentata a Las Vegas l'auto del futuro creata dalla trevigiana Breton

LAS VEGAS - L'auto del futuro, un suv elettrico stampato in 3D. Si chiama Project Arrow ed è a tutti gli effetti un elegante suv elettrico ma con una grandissima particolarità: è stato stampato in 3D con Breton Genesi. Il modello innovativo è stato presentato al Ces 2023 di Las Vegas, il Consumer Electronic Show di inizio anno.

L'auto elettrica stampata in 3D, com'è nata

La macchina, una concept car elettrica ad emissioni zero del futuro, è stata lanciata dall'Automotive Parts Manufacturers Associations (Apma), l'associazione nazionale canadase che rappresenta i produttori di parti, attrezzature, strumenti, forniture, tecnologie avanzate e servizi per l’industria automotive mondiale. Tra le innovazioni del Suv elettrico spicca proprio il telaio stampato in 3D con la tecnologia di Breton Genesi, la soluzione sviluppata dall'azienda trevigiana Breton, leader internazionale nella progettazione e produzione di macchine e impianti industriali d’avanguardia per la lavorazione della pietra naturale, della ceramica, dei metalli, nello sviluppo di impianti per la pietra composita e nella stampa additiva.

La realizzazione del suv "stampato"

Per realizzare la concept car, che non è solo un prototipo ma anche un veicolo completamente funzionante, l’APMA ha infatti selezionato le aziende in grado di fornire, ognuna nel suo ambito, le tecnologie più avanzate per contribuire alla transizione ecologica nel settore della mobilità. Il telaio dell’auto è stato progettato da APMA in collaborazione con Xaba, società canadese che si occupa di tecnologie innovative, ed è stato stampato e fresato su un centro di lavoro Breton Genesi. APMA insieme a Xaba hanno infatti trovato tutto il know-how necessario nell’innovativo sistema Breton Genesi, che combina intelligenza artificiale e machine learning, oltre ad integrare il sistema sottrattivo in quello additivo, facendo evolvere la stampa 3D. Project Arrow è un’auto a zero emissioni con un’autonomia di circa 500 km, grazie anche ai pannelli fotovoltaici sul tetto, che esprime la sostenibilità a partire dalla fase di produzione. «Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo progetto di filiera canadese che oggi è realtà, grazie ad un grande lavoro di squadra - commenta Arianna Toncelli, Corporate Strategy Director di Breton - Si è trattato di una sfida che ha coinvolto più di 50 aziende (per il 97% canadesi), tre governi e centinaia di ingegneri, project manager, designer e studenti, mossi dal comune istinto di anticipare il futuro: Project Arrow è l’auto di domani, che introduce nel mercato molte innovazioni tecnologiche diverse ma connesse dalla sostenibilità che rappresenta per Breton un valore fondamentale per contribuire ad una crescita sostenibile per il futuro dell’ambiente e delle prossime generazioni». L’auto fungerà da showroom mobile delle tecnologie innovative implementate dalle aziende partner del progetto, tra cui Breton, durante un road show di due anni che porterà Project Arrow in diversi eventi e saloni automobilistici di tutto il mondo, che quest’anno toccherà Toronto, Montreal, Detroit, Palo Alto, Las Vegas e San Antonio.