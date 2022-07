CARBONERA - Poco più di due mesi di tempo per poter acquistare uno delle 15 case messe all'asta dall'Ater di Treviso. Scatta infatti il 30 settembre il termine ultimo per presentare le offerte di acquisto, mentre le aste saranno battute tra il 4 e il 6 ottobre prossimi. Si tratta di un patrimonio immobiliare di oltre 650mila euro che l'Ater ha deciso di mettere in vendita. Già dalla prossima settimana, per chiunque fosse interessato a partecipare all'asta, è possibile visitare gli alloggi (basta telefonare al numero 0422.296411): le prenotazioni sono già aperte.



GLI ALLOGGI

Gli immobili messi all'asta dall'Ater sono distribuiti in otto diversi comuni: cinque si trovano a Mogliano Veneto, due a Castelfranco Veneto, due a Carbonera, altri due a Caerano San Marco, uno nei territori di Roncade, Spresiano, Vittorio Veneto e Breda di Piave. Differenti anche le età e le metrature: si tratta di appartamenti in palazzi costruiti tra gli anni 60 e 70, ma per la maggior parte risalgono alla fine degli anni 80 e si va di 47 metri quadrati del più piccolo ai 94 metri quadrati del più ampio. Il bando con tutti i dettagli di gni singola unità immobiliare è disponibile sul sito dell'Ater di Treviso all'indirizzo www.atertv.it. Nel bando sarà possibile trovare anche la base d'asta per ognuno degli immobili messi in vendita: il range è compreso tra i 29mila e i 60mila euro.



LA DECISIONE

«L'Ater di Treviso ha deciso di lanciare una nuova asta che riguarda in tutto 15 alloggi dislocati in diversi comuni del territorio della provincia - affermano il presidente dell'Ater di Treviso, Mauro Dal Zilio, e la vicepresidente Marina Bonotto - Si tratta di un'operazione che ci ha permesso di chiudere il bilancio in attivo, dando dunque modo all'ente di poter reinvestire il denaro sia nell'ammodernamento e nella ristrutturazione di molti stabili dell'Ater sia in futuro nella realizzazione di nuovi alloggi. L'asta riguarda degli immobili anche di recente costruzione con basi anche molto accessibili che, nel nostro intento, speriamo possano andare incontro a chi vuole acquistare la prima casa. Confidiamo che possa essere un aiuto e un supporto anche per le giovani coppie o per chiunque voglia effettuare un investimento per la propria famiglia».